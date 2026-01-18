Kawhi Leonard stoppé par son genou, les Clippers tremblent

Avec la plupart des joueurs NBA, on ne se méfie pas plus que ça des annonces du type "untel manquera 2 ou 3 matches pour soigner une inflammation du genou". Pour Kawhi Leonard, on sait malheureusement d'expérience que cela peut signifier bien plus. Alors qu'il joue à un niveau élite depuis plusieurs semaines et réalise une belle saison, le double MVP des Finales doit déclarer forfait pour la suite du road trip des Los Angeles Clippers.

Kawhi Leonard ne jouera donc pas à Washington lundi pour le Martin Luther King's Day, ni à Chicago mardi. D'après Chris Haynes, l'ancien joueur des Spurs et des Raptors a été invité à quitter le road trip des Clippers et à retourner à Los Angeles pour suivre un traitement et reposer son genou.

Au vu du niveau affiché par Kawhi Leonard cette saison et de la forme des Californiens, revenus à la 10e place après une belle série, on espère vraiment qu'il ne s'agit que d'un petit contretemps. Dans un passé récent, les blessures de Kawhi ont posé bien plus de problèmes que prévu...

