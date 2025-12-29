Kawhi Leonard est à 15-0 contre cette autre star NBA, mais qui est-ce ?

Kawhi Leonard est dans l'actualité de manière positive ces derniers jours, avec la bonne série des Los Angeles Clippers et le plus gros carton offensif de sa carrière (55 pts contre Detroit). Alors que les Clippers s'apprêtent à affronter les Kings mardi, le double MVP des Finales pourrait bien affronter son adversaire préféré en NBA. Il y a en effet un joueur contre lequel Kawhi Leonard n'a JAMAIS perdu une seule fois en 15 confrontations depuis leurs Drafts respectives en 2011 et 2014. Et il s'agit même de la plus longue série de victoires consécutives d'un joueur en activité contre un autre dans la ligue.

Zach LaVine, l'arrière des Sacramento Kings, est à 0-15 en carrière dans les matches où Kawhi Leonard se trouvait dans le camp d'en face et en tenue. Que ce soit avec les Minnesota Timberwolves, la franchise qui l'a drafté, les Chicago Bulls ou les Sacramento Kings, LaVine a toujours échoué lorsque "The Klaw" était sur le parquet en même temps que lui. Que Leonard porte le maillot des San Antonio Spurs, des Toronto Raptors ou des Los Angeles Clippers, l'issue a toujours été la même.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Kings seront à Los Angeles pour y affronter les Clippers. L'occasion pour Zach LaVine de mettre fin à la malédiction ? Peut-être pas, puisque le double vainqueur du Slam Dunk Contest du All-Star Game est incertain et n'a pas joué depuis 15 jours et une défaite face aux Timberwolves.

