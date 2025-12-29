Fantastique et efficace, Kawhi Leonard va-t-il ramener les Clippers en playoffs ?

Kawhi Leonard aurait pu s’offrir un record de franchise dimanche soir. Il s’est contenté d’établir sa meilleure marque en NBA, à 34 ans et après déjà presque 15 ans de carrière. Alors qu’il semblait en course pour signer le plus haut total de points inscrits par un joueur des Los Angeles Clippers, le vétéran, prévenu par Tyronn Lue de l’enjeu, a préféré se contenter d’un quatrième quart-temps réduit avec seulement 6 minutes passées sur le parquet. Il s’est donc arrêté à 55 points et partage donc le record all-time des Clips avec son coéquipier James Harden.

« J’ai dit à Ty Lue que je préférais jouer un match de plus que de prendre des risques », confiait ensuite l’intéressé.

Il est vrai que sa santé, ou plutôt ses pépins de santé, constitue le fil conducteur de sa carrière depuis son retour à la maison, à Los Angeles, en 2019. Le joueur et son équipe ne sont jamais trop précautionneux, tant il a été gêné par divers pépins aux genoux. Rien que cette saison encore, Leonard a manqué 10 matches et il est revenu timidement ensuite. Un coup dur pour une formation hollywoodienne qui a très mal débuté la saison et s’est retrouvée dans les profondeurs du classement à l’Ouest.

CQFR : Kawhi Leonard sur une autre planète

Mais à l’image de sa star, tout va mieux depuis quelques semaines. Les Clippers ont décroché leur quatrième victoire de suite et ils disposent de la plus longue série en cours en ce moment en NBA. En plus, ils n’ont pas battu n’importe qui. Tout a commencé avec un succès contre leurs voisins les Los Angeles Lakers avant d’enchaîner contre les Houston Rockets, les Portland Trail Blazers et désormais les Detroit Pistons, premiers à l’Est. Avec une constante dans cette période : une nouvelle montée en puissance de Kawhi Leonard.

« Il est finalement en forme et finalement capable de jouer de grosses minutes pour être vraiment efficace. Quand il est en forme, il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue », témoigne son coach.

Les chiffres vont effectivement dans ce sens. Le double-champion NBA a donc planté 55 points à 17 sur 26 aux tirs, dont 5 sur 10 à trois-points, avec aussi 16 lancers réussis en 17 tentatives. Il a ajouté 11 rebonds, 5 interceptions et 3 blocks. Il est d’une efficacité hors-paire sur la ligne et pourrait battre le record du pourcentage aux lancers le plus élevé sur une saison NBA (actuellement 97,6%, le record de José Calderon est à 98,1%).

Kawhi Leonard est tout simplement inarrêtable quand il est en forme. Il est trop costaud pour être stoppé par des ailiers. Amen Thompson et Ausar Thompson, considérés parmi les meilleurs défenseurs du championnat sur la même position, en ont fait les frais récemment. Il a planté 41 points à 69% contre Houston et donc 55 pions à 65% contre Detroit. Il est aussi trop vif pour être ralenti par des intérieurs. Il choisit ses spots et il exécute. D’ailleurs, il tourne à plus de 49% de réussite aux tirs cette saison, ce qui est impressionnant au vu de la difficulté de ses tentatives, et 37% derrière l’arc.

« J’essaye de partager plus la balle mais les coaches veulent que je sois agressif. C’est une évolution différente où je prend plus de trois-points pour adapter mon jeu au basket moderne », résume Leonard.

Si son corps tient le choc, et c’est toujours le grand si avec lui, les Angelenos ont encore des chances d’atteindre le play-in, et donc les playoffs, à l’Ouest. Ils affichent 3 victoires de moins que les Trail Blazers, dixièmes. Sur le papier, les Clippers sont plus talentueux. Surtout avec un Kawhi Leonard aussi inspiré.

Kawhi Leonard fait la meilleure saison de l’histoire… sur la ligne !