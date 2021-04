Kawhi Leonard reste encore à l’infirmerie des Clippers

Les Los Angeles Clippers refusent de prendre le moindre risque avec Kawhi Leonard. Alors que plusieurs prétendants pour le titre connaissent de sérieuses blessures, la franchise californienne protège son meilleur joueur.

Déjà absent sur 4 matches consécutifs la semaine dernière, l'ancien des San Antonio Spurs va rester à l'infirmerie. En effet, pour des douleurs au pied, Leonard va se retrouver sur le flanc toute la semaine.

Devant les médias, le coach des Clippers Tyronn Lue a expliqué la gestion de sa star.

"Il veut se trouver sur le parquet. Mais actuellement, il ne s'agit pas de la chose la plus intelligente à cause de ses sensations et il tente de les gérer depuis un moment désormais. Nous devons juste être intelligents à ce sujet.

Parfois, il faut protéger le joueur contre lui-même, et pour l'instant, c'est ce que nous faisons", a expliqué Tyronn Lue.