Kawhi Leonard plus en odeur de sainteté aux Clippers ?

Avec le scandale actuel, la franchise n’a probablement pas le choix. Mais selon ESPN, les Los Angeles Clippers ont décidé d’en finir avec la stratégie qui consistait à bâtir l’équipe autour de Kawhi Leonard.

Après cinq années pleines de promesses, mais aussi de désillusions, la franchise californienne prépare un futur qui ne repose plus sur son ailier star. A cause du scandale, bien évidemment, mais aussi à cause de ce qu’ESPN décrit dans un papier particulièrement intéressant comme une « ère tumultueuse » depuis son arrivée à LA.

La première raison est sportive. Et médicale. Kawhi Leonard a multiplié les absences depuis 2019, entre blessures graves et rechutes (et peut-être mauvaise humeur puisqu’il a raté beaucoup de matches quand son fameux chèque d’Aspiration tardait à arriver et qu’il s’est remis à jouer après), privant l’équipe de sa pièce maîtresse lors de moments décisifs. Les Clippers n’ont jamais pu s’appuyer sur lui sur la durée d’une saison entière, ce qui a fortement limité leur régularité et leur capacité à viser un titre.

S’ajoutent les tensions liées à son statut particulier. ESPN rappelle que Leonard et son entourage bénéficiaient d’un traitement privilégié : gestion personnalisée de sa rééducation, influence sur certains choix de recrutement, ou encore liberté par rapport aux entraînements. Ces passe-droits, acceptés tant que les résultats suivaient, ont fini par alimenter un certain malaise au sein de la franchise lorsque les déceptions sportives se sont accumulées.

Les polémiques extra-sportives ont également creusé le fossé. L’affaire Aspiration, qui vaut aujourd’hui à Kawhi Leonard et aux Clippers une enquête de la NBA, a terni l’image du joueur. Le fait qu’un co-propriétaire de la franchise ait investi dans l’entreprise juste avant un paiement attendu par Leonard a renforcé les soupçons de contournement du salary cap et ajouté une pression supplémentaire sur la direction. Si les sanctions éventuelles ne venaient pas à remettre en cause le contrat le liant à la franchise, un ressort serait évidemment cassé en termes d’image.

Enfin, l’avenir contractuel du joueur pèse aussi lourd. Alors que Leonard approche de la fin de son engagement actuel, sans garantie de prolongation, les dirigeants estiment qu’il n’est plus assez sûr pour continuer à être la pierre angulaire du projet.

Et si de multiples dirigeants et GMs sondés par ESPN considèrent que le joueur ira au bout de son contrat (qui court jusqu’à la saison 2026-27), il semblerait que, comme un ancien membre du staff l’a confié à ESPN :

« Ils en ont fini de construire autour de lui. »

Entre ses blessures, ses privilèges et le scandale Aspiration, les Clippers se retrouvent dans une impasse. Tourner la page Kawhi Leonard n’est plus seulement un choix stratégique, mais une évidence… dictée autant par l’image que par la réalité sportive.

