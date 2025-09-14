Kawhi Leonard, les ex-dirigeants d’Aspiration se lâchent…

L'affaire Kawhi Leonard continue d'agiter le monde de la NBA. La Ligue mène actuellement une enquête pour fraude et contournement possible du plafond salarial par les Los Angeles Clippers via un deal passé entre le joueur et la société Aspiration pour 28 millions de dollars.

Pour se défendre, l'ex-directeur général de l'entreprise, Andrei Cherny, a pris la parole sur les réseaux sociaux. Son message ? L'ex-star des San Antonio Spurs n'avait pas un emploi fictif. Problème pour lui, le journaliste Pablo Torre, à l'origine de toutes les révélations, a des contacts.

Et plusieurs anciens dirigeants d'Aspiration lui ont ensuite envoyé un communiqué commun pour dénoncer le rôle de Cherny dans le dossier Leonard.

"Le deal Leonard a été présenté à la société comme un accord conclu et signé par M. Cherny malgré les objections importantes des membres de l'équipe de direction. Il ne reflétait aucune stratégie communiquée auparavant. Et il n'avait pas non plus subi le moindre examen du comité d'investissement d'Aspiration.

En comparaison, une transaction d'une importance similaire (29,5 millions de dollars) durant la même période a elle fait l'objet d'une étude approfondie. (...) À l'époque, l'équipe avait ainsi exprimé ses inquiétudes quant au coût élevé de l'accord et à son manque d'adéquation avec la marque et la stratégie commerciale d'Aspiration.

Bien que des efforts de marketing aient été entrepris par la suite, ils ont finalement été interrompus. Et ils ne doivent pas symboliser un soutien à l'accord lui-même. À notre avis, le deal Leonard n'était donc pas dans l'intérêt de l'entreprise.

Il était difficile à justifier sur le plan stratégique à l'époque, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui", peut-on lire de la part de Rojeh Avanesian (ex-directeur financier), Mike Shuckerow (ex-directeur de l'exploitation et juridique) et Eric Anderson (ex-directeur des technologies).



Ce règlement de comptes a un avantage. Il devrait apporter des éléments concrets afin de faire la lumière sur l'histoire Kawhi Leonard. A la NBA d'approfondir son investigation et surtout d'agir ensuite...

