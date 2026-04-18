Kawhi Leonard, quel projet pour les Clippers ?

A bientôt 35 ans, Kawhi Leonard colle-t-il toujours avec le projet des Los Angeles Clippers ? Avec les échanges réalisés en février dernier, la franchise californienne a entamé une forme de reconstruction. Avec les arrivées de plusieurs jeunes prometteurs comme Darius Garland et Bennedict Mathurin.

Et à l'époque, on sait qu'un départ de l'ex-star des San Antonio Spurs a suscité des discussions. Notamment avec les Golden State Warriors. Après la fin de la saison des Clippers, le président de la franchise Lawrence Frank a publiquement affiché sa volonté de construire avec Leonard.

"Notre objectif est de gagner avec Kawhi. Le moment venu, nous nous réunirons avec lui et, comme nous l'avons fait en 2024, nous lui présenterons notre projet. Et si nos objectifs coïncident, nous souhaitons gagner avec Kawhi", a assuré le dirigeant face à la presse.

Sur ce dossier, il faut rappeler que Los Angeles a le contrôle de la situation. En effet, Kawhi Leonard se trouve sous contrat jusqu'en 2027. Encore récemment, des rumeurs l'ont associé aux Warriors. Mais les Clippers ont donc la volonté de le conserver, certainement dans un rôle de mentor.

Pour envisager un avenir commun, les deux camps devront tout de même discuter d'une éventuelle prolongation...

Kawhi Leonard entretient le flou sur son avenir