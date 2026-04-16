Après l’élimination des Clippers, Kawhi Leonard reste évasif sur son avenir et se montre serein sur l’affaire Aspiration.

Éliminés par les Golden State Warriors en play-in (126-121), les Los Angeles Clippers pourraient entrer dans une phase de transition. Et l’avenir de Kawhi Leonard en est l’un des principaux points d’interrogation.

Interrogé après la rencontre, l’ailier a refusé de se projeter immédiatement.

« Laissez-moi encaisser cette défaite encore un peu. On aura ces discussions en temps voulu », a déclaré Kawhi Leonard.

Avant même cette élimination, des doutes entouraient déjà la situation du joueur. Plusieurs équipes s’étaient renseignées à son sujet avant la trade deadline, sans que les Clippers ne passent à l’action.

Désormais, son avenir est décrit comme plus incertain que jamais au sein de la franchise. Dans un contexte de saison décevante et de possibles changements en interne, un départ n’est plus à exclure.

Autre sujet évoqué : l’enquête autour du dossier Aspiration. Kawhi Leonard a tenu à minimiser son importance dans son quotidien.

« Je n’y pense pas vraiment, sauf quand on me pose la question. Il faut demander à la NBA, pas à moi. Ce n’est pas moi qui mène l’enquête… Je pense que tout sera réglé. Je ne suis pas inquiet », a-t-il expliqué.

Entre les incertitudes sportives et les questions en coulisses, les Clippers abordent une intersaison délicate.

Et le cas Kawhi Leonard s’annonce comme l’un des dossiers majeurs à suivre dans les prochaines semaines.