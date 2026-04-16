Kawhi Leonard entretient le flou sur son avenir

Après l’élimination des Clippers, Kawhi Leonard reste évasif sur son avenir et se montre serein sur l’affaire Aspiration.

Kawhi Leonard entretient le flou sur son avenir

Éliminés par les Golden State Warriors en play-in (126-121), les Los Angeles Clippers pourraient entrer dans une phase de transition. Et l’avenir de Kawhi Leonard en est l’un des principaux points d’interrogation.

Interrogé après la rencontre, l’ailier a refusé de se projeter immédiatement.

« Laissez-moi encaisser cette défaite encore un peu. On aura ces discussions en temps voulu », a déclaré Kawhi Leonard.

Avant même cette élimination, des doutes entouraient déjà la situation du joueur. Plusieurs équipes s’étaient renseignées à son sujet avant la trade deadline, sans que les Clippers ne passent à l’action.

Désormais, son avenir est décrit comme plus incertain que jamais au sein de la franchise. Dans un contexte de saison décevante et de possibles changements en interne, un départ n’est plus à exclure.

Autre sujet évoqué : l’enquête autour du dossier Aspiration. Kawhi Leonard a tenu à minimiser son importance dans son quotidien.

« Je n’y pense pas vraiment, sauf quand on me pose la question. Il faut demander à la NBA, pas à moi. Ce n’est pas moi qui mène l’enquête… Je pense que tout sera réglé. Je ne suis pas inquiet », a-t-il expliqué.

Entre les incertitudes sportives et les questions en coulisses, les Clippers abordent une intersaison délicate.

Et le cas Kawhi Leonard s’annonce comme l’un des dossiers majeurs à suivre dans les prochaines semaines.

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