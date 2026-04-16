Curry et les Warriors refusent de mourir et sortent les Clippers

Les Golden State Warriors ont arraché la victoire sur le parquet des Los Angeles Clippers et iront défier Phoenix pour tenter de rejoindre le 1er tour des playoffs NBA.

Stephen Curry et les Golden State Warriors sont toujours debout ! Dos au mur avant ce déplacement à l’Intuit Dome, les hommes de Steve Kerr ont réussi un gros coup en sortant les Clippers du play-in tournament (126-121), au terme d’un match longtemps indécis, puis complètement renversé dans un quatrième quart-temps de très haut niveau. Grâce à cette victoire, Golden State s’offre un dernier sursis et ira défier Phoenix pour tenter d’arracher la dernière place qualificative pour les playoffs à l’Ouest.

Pendant trois quart-temps, les Clippers ont pourtant donné le sentiment de maîtriser leur sujet. Sérieux, agressifs, poussés par leur public, ils ont abordé l’ultime période avec six points d’avance et une vraie dynamique. C’est justement à ce moment-là que les Warriors ont rappelé qu’ils restaient une équipe à part, capable d’emballer une rencontre en quelques minutes. Stephen Curry (35 points, 7/12 à 3-points en 36 minutes) a pris les choses en main alors qu’un plafond de temps de jeu semblait prévu pour lui. Il a forcé le destin, imposé son rythme et remis Golden State sur les rails au meilleur moment.

Draymond Green a éteint Kawhi

Autour de lui, plusieurs cadres ont répondu présent. Al Horford a été immense avec quatre paniers à 3-points consécutifs, tous inscrits dans un moment où chaque possession pesait très lourd. Et surtout, Draymond Green a livré un récital défensif sur Kawhi Leonard (21 points), particulièrement muselé dans le quatrième quart-temps. Avec 4 interceptions, une lecture parfaite des actions et une intensité de tous les instants, Green a incarné l’âme défensive de Golden State dans le money time. Il faut aussi souligner les apports précieux de Gui Santos (20 points) et Kristaps Porzingis (20 points), décisifs à plusieurs séquences clés.

Pour les Clippers, la saison s’arrête là, malgré les efforts de Benedict Mathurin (23 points) et Darius Garland (21 points), pénalisé par les fautes dans les dernières minutes. Les Warriors, eux, continuent d’avancer et tenteront maintenant d’aller chercher le Thunder au premier tour. Vu l’ambiance créée par leurs supporters à Los Angeles cette nuit, jouer encore à l’extérieur ne semble clairement pas leur faire peur.