Steph Curry et Jimmy Butler se lâchent dans le vestiaire

Stephen Curry et Jimmy Butler ont célébré la victoire des Warriors et se sont bien éclatés dans le vestiaire.

Les Warriors ont validé leur survie en dominant les Clippers 126-121 lors du play-in, au terme d’un match renversant. Menés, bousculés, les joueurs de Golden State ont trouvé les ressources pour revenir et s’offrir une dernière chance de rallier les playoffs, avec un prochain rendez-vous face aux Suns.

Dans cette rencontre à haute tension, Stephen Curry a une nouvelle fois pris les choses en main. Le meneur a inscrit 35 points, guidant son équipe dans les moments clés et confirmant son statut de leader offensif incontournable. Dans un match où la saison était en jeu, Golden State s’est appuyé sur ses cadres pour faire la différence au meilleur moment.

Après la rencontre, la pression est redescendue d’un coup dans le vestiaire… et la scène vaut le détour. À peine arrivés, Jimmy Butler s’est mis à hurler la tête en arrière comme un possédé, libérant toute la tension accumulée. Une explosion de joie totalement incontrôlée qui a immédiatement fait éclater de rire Stephen Curry, plié en deux devant la scène… avant de l’imiter à son tour. Un moment brut, spontané, presque enfantin, qui résume à lui seul l’état d’esprit du groupe.

Sur le fond, le message reste le même : savourer, mais avancer. « C’est pour ça qu’on bosse toute l’année, pour avoir l’opportunité de vivre un moment comme ça. Maintenant, il faut en profiter et recommencer. Mais franchement, c’était fun. »

Toujours blessé, Butler n’a pas contribué sur le terrain, mais il a tenu à remettre les choses en perspective avec son style bien à lui. « Je ne sais pas pourquoi vous voulez me parler. Je n’ai absolument rien fait. Je n’ai rien fait. Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’entre Dre, Steph, Gui, Big Al… wow. Wow. Go Dubs. »

Draymond Green, lui, insiste sur ce qui fait la différence à Golden State. « Il suffit de mettre le grand Stephen Curry en position d’être grand. Et c’est exactement ce qu’il fait dans les grands moments. »

Curry, lui, reste concentré sur l’essentiel malgré l’euphorie. « Notre saison était en jeu, donc il fallait faire des actions, répondre présent. C’est une bonne victoire. On passe à la suivante. »

Dans le vestiaire, l’admiration pour les leaders historiques du groupe est toujours aussi forte, comme le prouve Santos. « C’est incroyable de voir Steph et Draymond faire le show tous les soirs. Ce soir était spécial. Vraiment spécial. On en a encore un. Direction Phoenix. »

Au-delà de la victoire, c’est aussi l’énergie collective qui saute aux yeux. Après des semaines compliquées, marquées par les blessures, les absences de Curry et une chute au classement, Golden State semble avoir retrouvé quelque chose. Peut-être fragile, peut-être temporaire, mais bien réel. Les Warriors sont de retour… au moins le temps d’un moment qu’ils ont bien l’intention de prolonger.

Kawhi disparaît au pire moment et se fait allumer par les fans