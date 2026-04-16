Les Clippers avaient le match en main face aux Warriors… jusqu’à un quatrième quart-temps où Kawhi Leonard n’a presque pas existé.

Les Clippers ont vu leur saison s’arrêter brutalement face aux Warriors, battus 126-121 lors du play-in. Une défaite marquée par un retournement de situation spectaculaire… et par une fin de match très compliquée pour Kawhi Leonard.

Los Angeles avait pourtant le match en main, avec jusqu’à 13 points d’avance, avant de complètement craquer dans le dernier quart-temps. En face, Golden State a haussé le ton au meilleur moment pour signer une remontée décisive et valider sa survie.

Dans ce scénario, Kawhi Leonard a vécu un quatrième quart-temps particulièrement discret (euphémisme...). L’ailier n’a inscrit que deux points dans la période, ses premiers n’intervenant qu’à 17 secondes de la fin sur un dunk sans réel impact sur l’issue du match. Une production très loin de ses standards dans un moment aussi crucial.

Sur l’ensemble de la rencontre, Leonard termine avec 21 points à 8 sur 17 au tir, accompagnés de 7 rebonds, 3 passes et 5 ballons perdus. Une ligne statistique correcte en apparence, mais ternie par son absence dans les dernières minutes, au moment où les Clippers avaient besoin de leur leader.

Face à lui, la défense des Warriors, incarnée notamment par Draymond Green, a resserré l’étau dans le quatrième quart-temps, limitant les options offensives de Los Angeles. Ce verrouillage défensif a coïncidé avec l’effondrement progressif des Clippers, incapables de répondre dans le money-time.

Comment Draymond Green a étouffé Kawhi Leonard et sauvé les Warriors

Conséquence logique de cette prestation décevante : Leonard s'est rapidement fait descendre par les fans sur X.

« Le quatrième quart-temps de Kawhi est le plus gros raté que j'aie jamais vu de ma vie. Ils l'ont laissé marquer deux points à la fin par pitié », peut-on lire sur le compte d'un fan des Clips

« Playoffs Kawhi a marqué deux points insignifiants en quatrième quart-temps. Fais tes valises », a ajouté un autre.

Rude, mais logique. Cette élimination intervient alors que Kawhi Leonard sortait d’une saison régulière très solide, avec 27,9 points de moyenne à plus de 50% au tir. Un contraste marqué avec cette fin de match manquée, qui laisse un goût amer pour Los Angeles, éliminé dès le play-in malgré des ambitions élevées.

Kawhi Leonard tout proche des Warriors à la deadline, avant de les rejoindre cet été ?