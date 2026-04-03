Les Golden State Warriors étaient proches d’un trade pour Kawhi Leonard à la deadline et pourraient retenter leur chance cet été.

Les Golden State Warriors ont bien failli frapper un énorme coup à la trade deadline. Kawhi Leonard était proche de rejoindre la franchise californienne… et le dossier pourrait revenir sur la table dès cet été.

Selon plusieurs sources évoquées par Tim Kawakami, les Warriors étaient « raisonnablement proches » de conclure un échange pour récupérer Kawhi Leonard lors de la dernière trade deadline.

« Plusieurs sources dans la ligue ont indiqué cette semaine que les Warriors étaient raisonnablement proches de trader pour Kawhi Leonard en février, apparemment avec une grande partie des termes déjà globalement actés, avant que les Clippers ne décident finalement de se retirer des discussions. »

Un retournement de situation de dernière minute qui a empêché ce qui aurait été l’un des moves majeurs de la saison.

Même si le deal n’a pas abouti, le lien entre Kawhi Leonard et les Warriors reste bien réel.

En interne comme autour de la ligue, beaucoup s’attendent à ce que Golden State revienne à la charge durant l’intersaison, avec un intérêt intact pour la superstar des Los Angeles Clippers.

À l’époque des discussions, certains observateurs pensaient que les Clippers pourraient entamer une reconstruction, notamment après certains mouvements d’effectif. Finalement, la franchise a choisi de conserver Kawhi Leonard, et ce choix semble aujourd’hui validé par les résultats.

Auteur d’une saison à 28,1 points de moyenne, Kawhi Leonard a porté les Clippers vers une remontée au classement après un début très compliqué.

Los Angeles pointe désormais dans le top 8 à l’Ouest, relançant ses ambitions avec sa star.

Mais malgré ce regain de forme, la situation de Kawhi Leonard reste surveillée de près. Surtout que les conclusions de l’enquête autour du scandale Aspire pourraient rebattre les cartes… Et les Warriors pourraient bien revenir à la charge dans les prochains mois.