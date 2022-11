Ben Simmons commence à prendre confiance et se permet d'être un peu plus cash avec ses coéquipiers. Même quand il s'agit de Kevin Durant.

Ben Simmons s'entend de mieux en mieux avec ses coéquipiers sur et en dehors du terrain. Après des débuts un peu poussifs, avec des rumeurs d'incompréhension entre l'Australien et ses camarades, les choses se sont clairement améliorées. Les Nets voient que Simmons prend confiance et se permet plus de choses en termes de communication notamment.

Kevin Durant a évoqué une scène survenue lors d'un match face à Portland cette saison lors de son passage dans le podcast The ETCs avec Eddie Gonzalez. On peut voir que Ben Simmons n'hésite pas à être très vocal avec KD, même pour lui reprocher des choses.

"Ben m'a reproché. Après un temps mort, on a mis en place une action où je coupe backdoor. Il m'a fait la passe et je me suis retrouvé seul sous le panier, mais j'ai cru qu'il y avait quelqu'un de chez eux à côté, donc j'ai écarté sur Joe Harris. Il a manqué le tir. Je me suis retourné et Ben a gueulé : 'Dunke ce putain de ballon ! Dunke ça, merde !' J'ai reconnu que c'était ma faute. Je dois dire que c'est le genre de trucs que j'aime bien ! Pour moi, ça veut dire que tu es dans le match émotionnellement et mentalement, que tu es prêt à jouer".

Statistiquement, Simmons va aussi beaucoup mieux, avec des matches plus consistants au scoring et un apport grandissant dans les secteurs sur lesquels il est attendu, comme la passe et la défense.

