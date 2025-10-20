Keegan Murray, l’un des 10 pires contrats en NBA ?

Les Kings ont offert 140 millions sur cinq ans à Keegan Murray. Un signe de confiance… ou une grosse erreur ? Pour Bill Simmons, le jeune ailier vient peut-être d’entrer dans la course aux pires contrats NBA.

Les Sacramento Kings pensaient sécuriser leur avenir en prolongeant Keegan Murray pour cinq ans et 140 millions de dollars, mais tout le monde ne voit pas cette signature d’un bon œil. Le très influent Bill Simmons, patron de The Ringer, n’a pas mâché ses mots à propos de cette prolongation.

“Ils lui ont donné 140 millions sur cinq ans, soit un peu moins de 30 millions par saison, pour un gars qui ne peut pas être All-Star. On fait généralement notre top 10 des pires contrats après le All-Star Break. Là, Keegan Murray vient de soumettre sa candidature”, a-t-il lancé avec ironie dans son podcast.

Blessé au pouce et forfait pour le début de saison, Murray vient tout juste d’obtenir la confiance totale de sa franchise, qui le voit comme un élément central du projet à long terme. Sélectionné en 4e position de la Draft 2022, il s’est rapidement imposé comme un ailier complet, sérieux et discipliné, capable de défendre plusieurs positions et d’étirer le jeu. Depuis son arrivée en NBA, il affiche 13,3 points, 5,6 rebonds et 2,3 tirs à trois points réussis par match, tout en entrant dans l’histoire dès sa saison rookie avec plus de 200 paniers primés inscrits.

Les Kings parient sur sa marge de progression, mais pour Simmons, ce genre de deal illustre une dérive du marché, où les joueurs solides mais sans potentiel All-Star décrochent des montants dignes des superstars.

Reste à voir si Murray saura justifier cet investissement — ou s’il rejoindra, comme le suggère Simmons, la liste des “pires contrats” de la ligue.