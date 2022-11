Kemba Walker arrive à Dallas, pourra-t-il relancer sa carrière ?

Les Mavs sont sur quatre défaites de suite et on sentait que le front office allait bouger pour renforcer l'effectif. Luka Doncic ne sera bientôt plus le seul All-Star de l'effectif. D'après Marc Stein, toujours bien informé en ce qui concerne Dallas, les Mavericks vont signer Kemba Walker, sans contrat depuis que les Pistons l'ont libéré en octobre dernier.

Dans le même temps, la franchise texane va couper le contrat de Facundo Campazzo, peu utilisé par Jason Kidd depuis le début de la saison. L'Argentin avait repoussé son retour en Europe après son départ de Denver, mais l'expérience n'aura pas été concluante.

Les Mavs ont considéré qu'il manquait un meneur et organisateur de jeu à leur effectif, toute l'attention étant concentrée sur Luka Doncic et Spencer Dinwiddie en la matière. On ne sait pas ce que Kemba Walker a encore dans les jambes, mais l'ancien joueur de Charlotte, Boston et New York n'a que 32 ans et l'envie de rappeler qu'il n'est pas n'importe qui dans cette ligue.

Walker a quand même un CV et une expérience qui ne feront pas de mal au groupe de Jason Kidd. On parle d'un quadruple All-Star qui l'était encore en 2020. La dégringolade a été rapide, mais pourquoi ne pas croire à une petite résurrection pour l'ex-star de UConn ?

Lors de sa dernière saison active avec les Knicks, Kemba Walker n'avait joué que 37 matches pour un peu plus de 11 points de moyenne. Tom Thibodeau l'avait petit à petit sorti de la rotation...

