Kemba Walker, un vrai conte de Noël

Quel retour incroyable pour Kemba Walker ! Écarté de la rotation aux New York Knicks par son entraîneur Tom Thibodeau fin novembre, le meneur a profité des absences liées au Covid-19 pour réaliser son come-back.

Déjà très intéressant sur ses trois premières apparitions, l'ancien des Charlotte Hornets a encore confirmé face aux Atlanta Hawks (101-87) à Noël. Ainsi, il a compilé le troisième triple-double de sa carrière, son premier avec les Knicks : 10 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

Dans l'histoire de la NBA, Walker devient d'ailleurs le 7ème joueur à réaliser une telle performance le 25 décembre.

"C'était incroyable. Ce sont des moments dont on rêve, vous savez ? C'est donc difficile de mettre des mots dessus, pour être honnête. C'était spécial, juste d'être à la maison, avec ce New York sur ma poitrine... Un enfant de la ville de New York, né et élevé ici. Un sentiment incroyable. Ma mise à l'écart ? J'en ai fini avec ça. Ça n'a plus d'importance à ce stade. Je la prends juste comme une bénédiction. Je pense que c'était probablement une bénédiction déguisée", a estimé Kemba Walker face aux médias.

Et effectivement, cette mise à l'écart a été clairement bénéfique. Pour son retour, Kemba Walker affiche ainsi un autre état d'esprit. Bien plus agressif et impliqué, il s'impose comme un élément précieux pour les Knicks. Comme toujours, tout peut donc très vite changer en NBA !

