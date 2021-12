Kemba Walker, la joie d’un retour en force !

Le meneur de jeu des New York Knicks Kemba Walker a profité d'un effectif diminué pour retrouver le sourire et un rôle important.

Kemba Walker ne laisse pas passer sa chance ! Après un début de saison catastrophique, le meneur de jeu des New York Knicks avait été logiquement écarté de la rotation par son entraîneur Tom Thibodeau. Ses lacunes défensives étaient tout simplement trop handicapantes pour une équipe en difficulté.

Du 27 novembre au 18 décembre, l'ancien des Charlotte Hornets n'a ainsi pas disputé la moindre minute. Pour autant, sur le banc, il semblait toujours autant investi. Malgré les rumeurs d'un éventuel trade et les déclarations peu optimistes de son coach, le joueur de 31 ans ne donnait pas l'impression de lâcher.

Et comme souvent en NBA, une situation peut vite évoluer... Avec un effectif touché par le Covid-19, Walker a ainsi eu l'opportunité de retrouver du temps de jeu. Titulaire sur les deux derniers matches, il se montre à la hauteur !

Walker a retrouvé le sourire

Après une belle performance à 29 points malgré la défaite face aux Boston Celtics (107-114), le natif du Bronx a confirmé sa bonne forme. Contre les Detroit Pistons (105-91), il a ainsi été l'un des grands artisans du large succès de son équipe.

En quasiment 40 minutes sur le parquet, le meneur a compilé 21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. Sa copie n'a pas été parfaite (8/21 aux tirs, 3/9 à trois points). Mais son activité a été intéressante. Il a d'ailleurs eu un impact positif sur les siens (+9 de différentiel).

Avec le sourire aux lèvres, Walker profite de cette occasion pour insuffler une nouvelle dynamique à New York.

"Je suis juste moi-même. J'essaie de faire mon maximum pour que nous restions optimistes. Personnellement, je pense que c'est un peu ce qui nous a manqué tout au long de la saison, tout au long de l'année, c'est juste la joie générale pour le jeu. Par rapport au début de la saison, je me trouve plus agressif. Je crois qu'il s'agit de la plus grosse différence", a noté Kemba Walker face à la presse.

Après une période difficile, il semble aussi plus revanchard. Une mise à l'écart qui a eu un impact clairement positif sur ses performances.

Kemba Walker, Kenny Smith démonte les Knicks !

Un retour sur la durée ?

Malgré ce retour réussi, une question risque de rapidement se reposer : Walker va-t-il conserver un tel rôle après le retour de ses coéquipiers ? Car actuellement, il profite clairement des absences de RJ Barrett ou encore d'Immanuel Quickley.

En continuant sur sa lancée, l'ancien des Huskies a clairement sa chance. Pourquoi ? Car Thibodeau, pragmatique, s'est déjà montré ouvert à cette possibilité. Mais la situation personnelle de Walker va aussi dépendre des résultats des Knicks.

"Si les deux derniers matches ont changé mon évaluation de Kemba ? Pour moi, je dois me baser sur ce que font les joueurs en ce moment. Celui qui nous donne la meilleure chance de gagner sera là. Les performances comptent. Si vous jouez bien, vous serez dans l'équipe. C'est comme ça que ça marche. J'aime Kemba. Mon travail consiste à faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Il joue un super basket. Il a tout le mérite du monde. Mais la victoire de l'équipe est la chose la plus importante. Quand on gagne, oui, c'est génial", a prévenu Tom Thibodeau en conférence de presse.

Sur les prochaines rencontres, Walker ne devrait donc pas quitter le 5 majeur. Et ensuite ? Si New York parvient enfin à trouver son rythme et qu'il continue, individuellement, à maintenir ce niveau, Thibodeau n'a aucune raison de ne pas s'appuyer sur lui.

