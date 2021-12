Kemba Walker, un retour réussi et un vrai message envoyé !

Confronté à de nombreux absents à cause du Covid-19, l'entraîneur des New York Tom Thibodeau a revu ses plans. Pour défier les Boston Celtics (107-114), le coach new-yorkais a ainsi relancé Kemba Walker. Écarté de la rotation depuis le 29 novembre, le meneur a même eu un statut de titulaire.

Et sur le parquet, l'ancien des Charlotte Hornets a marqué des points. Sa copie n'a pas été parfaite avec du déchet : 8/20 aux tirs et 6 fautes. Mais avec une belle implication, il a tout de même inscrit 29 points. Dont 17 unités dans le 3ème quart-temps pour relancer les siens.

Forcément, après ce retour réussi, Walker a fait passer un message devant les médias.

"Je veux jouer. Je ne sais pas (pourquoi il ne jouait pas, ndlr). Donc c'est comme ça. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, vous savez ? Personnellement, je sens que j'ai encore beaucoup à donner. Je ne sais pas. C'est à ces gars-là de décider.

Je sais que je devrais jouer, donc pas de question. Je me sens bien. Mais quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je vais rester concentré et préparé. Peu importe les besoins de l'équipe, je serai là pour elle.

J'ai détesté cette période, je veux jouer", a ainsi clamé Kemba Walker.