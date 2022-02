Kemba Walker et les Knicks, c’est fini

Tout était réuni pour que l'histoire entre Kemba Walker et les New York Knicks fonctionne. Un All-Star revanchard de retour dans sa ville de naissance, une équipe sur la pente ascendante et en quête d'un meneur vétéran capable de leur faire passer un cap... Il n'en a rien été et il n'en sera plus jamais rien.

Selon ESPN, les Knicks ont informé Kemba Walker qu'il ne participerait à aucun match jusqu'à la fin de la saison. Une décision prise après concertation avec le joueur et son agent, pour faciliter un trade en fin de saison et éviter une blessure. Depuis le début ou presque, la confiance n'existe pas entre Tom Thibodeau et l'ancien point guard de Charlotte et Boston.

"Nous soutenons le souhait de Kemba de s'arrêter jusqu'à la fin de la saison pour préparer la prochaine. Son succès à long terme est notre priorité", a indiqué Leon Rose, le patron sportif des Knicks.

Après des débuts très poussifs, Walker a été écarté de l'équipe, puis réintégré par la force des choses en raison du nombre de blessés et d'absents. On a cru à un changement d'ambiance lorsque l'ex-champion NCAA avec UConn a sorti quelques bonnes prestations - un triple-double notamment - mais dès que Thibodeau a pu retrouver sa rotation traditionnelle, il s'est de nouveau passé de lui, indiquant que les places ne reviendraient qu'à ceux qui les méritent. Pourtant, et c'est le plus curieux là-dedans, Kemba Walker est resté d'un professionnalisme impressionnant sur le banc et dans la vie de groupe, ce que "Thibs" a lui-même reconnu.

L'expérience a donc été un flop total et les Knicks traderont sauf énorme surprise Kemba Walker lors de la réouverture du marché. A bientôt 32 ans, celui-ci espérera trouver un spot intéressant où ce qu'il est encore capable de faire sera apprécié à sa juste valeur.

Les questions qui fâchent pour la fin de saison en NBA