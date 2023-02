Kevin Durant accueilli chaudement par les fans des Suns

Les fans des Phoenix Suns sont évidemment ravis que Kevin Durant ait rejoint la franchise juste avant la deadline des trades. Pour la première fois, "KD" était présent au Footprint Center pour prendre la température et soutenir ses nouveaux coéquipiers. Cette nuit, l'ancien ailier du Thunder, des Warriors et des Nets a pris place sur le banc et assisté à la victoire des Suns contre les Kings, sur lesquels ils n'ont d'ailleurs plus qu'une victoire de retard dans la Conférence Ouest.

A sa première apparition sur l'écran, Kevin Durant a eu droit à une ovation assez solide. Ce n'était qu'un avant-goût de ce à quoi il aura droit une fois qu'il aura revêtu pour la première fois le maillot de Phoenix, probablement quelques jours après le All-Star Game. Il faudra évidemment que le staff médical valide sa reprise, lui qui n'a pas joué depuis le 9 janvier et un match contre Miami.

On l'a en tout cas déjà vu beaucoup discuter avec Chris Paul et Devin Booker pendant la rencontre.