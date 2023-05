Les Phoenix Suns ont vécu un Game 5 compliqué face aux Denver Nuggets (102-118). Obligés de courir après le score, Kevin Durant et ses partenaires ont perdu le fil de la rencontre dès le troisième quart-temps. Avec notamment une action qui a symbolisé la frustration de KD.

Après une faute sifflée sur Devin Booker, l'entraîneur des Suns Monty Williams, sans prendre un temps-mort, a appelé ses joueurs pour demander un système. Problème, sans un temps-mort, les joueurs des Nuggets ont aussi le droit de s'approcher.

Malin, Bruce Brown a joué à l'espion. Et il a été vite rejoint par Nikola Jokic. Après une première poussette sur Brown, Durant a écarté Jokic et a du coup reçu une technique.

"Ce n'était rien de grave. Ils étaient excités. Ils avaient pris beaucoup d'avance, et nous essayions de faire des efforts. Et vous savez comment ça se passe. Je pense que c'était rien", a relativisé Kevin Durant.

Alors que Brown a également écopé d'une technique sur cette action, Jokic s'est amusé de cette altercation.

Si les Nuggets peuvent en rire, la frustration augmente chez les Suns...

Kevin Durant shoves Nikola Jokic; KD gets a tech pic.twitter.com/DsBjCDZpT5

