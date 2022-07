Kevin Durant, les Nets ont des demandes XXL pour “initier” les discussions

La nouvelle a incarné une véritable bombe en NBA. Kevin Durant a réclamé son départ des Brooklyn Nets cet été. Cependant, un trade ne semble absolument pas imminent. Avec l'objectif de récupérer le meilleur package possible (probablement historique), les Nets vont faire grimper les enchères.

Et sur ce dossier, la franchise a vraiment le temps. En position de force grâce au long contrat de KD (200 millions de dollars jusqu'en 2026), Brooklyn peut se permettre d'être très gourmand pour l'un des meilleurs joueurs du monde.

Avec l'envie de collaborer avec Durant sur son trade, le GM Sean Marks va aussi l'écouter. Et l'ailier a déjà dévoilé ses destinations préférées : avec notamment les Phoenix Suns et le Miami Heat. Message reçu par la direction des Nets.

Ainsi, pour entamer des discussions, les formations de l'Arizona et de Floride ont reçu un avertissement : il faut mettre respectivement Devin Booker et Bam Adebayo sur la table des négociations. Une nouvelle signée par le sérieux journaliste du Bleacher Report Jake Fischer.

Free Agency NBA 2022 : listing complet des rumeurs, trades et signatures

Les Nets veulent au moins un All-Star

En résumé, Brooklyn veut rester compétitif. Et pour envisager un échange, les Nets veulent absolument récupérer en échange un All-Star. Avec en plus d'autres éléments bien évidemment. Et encore une fois, malgré la volonté de KD de mettre les voiles, les dirigeants new-yorkais peuvent se permettre cette attitude.

A noter que le Heat part d'ailleurs avec un désavantage sur ce dossier. En raison de la "designated rookie extension rule", Brooklyn ne peut pas récupérer Adebayo sans envoyer Ben Simmons dans le deal. Et les Nets ont visiblement l'intention de conserver l'Australien. Ce qui risque donc de compliquer d'éventuels pourparlers.

Du côté des Suns, sacrifier Booker ne devrait pas représenter une option. L'arrière vient se trouver un accord avec Phoenix pour une prolongation à 214 millions de dollars sur 5 ans. Un départ n'est donc absolument pas d'actualité.

Mais au moins, la position de Brooklyn paraît claire. Et elle est surtout logique. Avec tous les picks de Draft envoyés aux Houston Rockets pour le trade de James Harden, il faut absolument parvenir à conserver une certaine compétitivité. Même sans Kyrie Irving et Kevin Durant.

Le prix est fixé : les autres équipes peuvent s'activer !

Quelle équipe peut faire la meilleure offre pour Kevin Durant ?