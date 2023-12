Kevin Durant démonte les rumeurs sur sa frustration !

Les Phoenix Suns n'arrivent pas à mettre la machine en route. Sur une série de 3 défaites consécutives, la franchise de l'Arizona occupe le 11ème rang de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 15 revers. Le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski a même évoqué de la frustration chez Kevin Durant.

Entre les résultats très mitigés de son équipe et les absences répétées de Bradley Beal, l'ailier aurait du mal à cacher son agacement en interne. Une version démentie sur le réseau social Instagram par l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder.

Visiblement remonté par rapport à cette rumeur, KD s'est lâché, avant de supprimer sa réponse.

"Woj dit que quelqu'un d'autre 'ressent' que je suis frustré et cela s'est ensuite transformé en un échec mental. C'est de la folie. Les gens peuvent mentir sur mon nom et inventer des conneries, et vous allez donc finir par le croire.

Mais quand mes entraîneurs parlent de la manière dont je me comporte en tant que coéquipier, vous allez ignorer", a déploré Kevin Durant.

Comme à son habitude, Kevin Durant n'a pas peur de prendre la parole pour dévoiler sa vérité. En attendant, la frustration serait un sentiment compréhensible face aux difficultés des Suns...

