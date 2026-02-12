Kevin Durant se pose en victime et envoie des piques à Jokic et Doncic

Le All-Star Game approche et, comme à chaque édition depuis quelques années, les discussions sont concentrées sur le désintérêt grandissant du public (et des joueurs !) envers l’événement en raison d’un spectacle de plus en plus pauvre et de plus en plus grotesque lors du match (ou tournoi, selon la formule) phare du weekend le dimanche soir. L’événement est censé réunir les plus grandes stars du championnat mais ça fait bien longtemps qu’elle ne font même plus semblant d’essayer de se donner presque à fond pendant cinq ou dix minutes pour rendre la rencontre un tantinet compétitive. Kevin Durant, comme d’autres, s’est vu poser la question sur le niveau d’intensité qu’il comptait mettre à Los Angeles.

Pour sa réponse, le joueur des Houston Rockets s’est contenté de parler des autres. Notamment de Luka Doncic et de Nikola Jokic. « Vous devriez demander aux Européens s’ils vont jouer pour de vrai. Regardons ce que font Jokic et Doncic au All-Star Game. C’est de la compétition ça ? Pourtant, personne ne remet en question ce qu’ils font. On ne parle que des anciens et des Américains. Mais ces deux gars-là, Luka et Jokic, ils n’en ont rien à foutre du match. Ils se roulent par terre. Ils tirent du milieu du terrain. Mais il faudrait s’inquiéter du fait que les anciens ne jouent pas dur ? Je sais lire entre les lignes. »

Comme siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii souvent, Kevin Durant se pose en victime. Bien sûr qu’il n’a pas tort sur le comportement de Jokic et Doncic. Il faut aussi savoir lui donner raison. Les deux superstars des Balkans ne sont absolument pas impliqués au All-Star Game et c’est bien dommage, surtout parce qu’ils sont deux des visages de la NBA. Et KD dit aussi sans doute vrai quand il souligne le fait que leur comportement est moins mis en avant.

Mais pourquoi pointer du doigt les autres en étant loin d’être irréprochable ? Pendant longtemps, il y a eu bien plus de joueurs US au All-Star Game et c’est encore le cas cette année (16 contre 8). Si les superstars se donnaient vraiment, Luka Doncic et Nikola Jokic n’auraient pas eu d’autres choix que de suivre le mouvement. Durant pourrait tout simplement se comporter en leader et montrer l’exemple. Mais c’est typiquement un aspect (le leadership) qui lui a manqué tout au long de sa carrière.

Le journaliste lui a fait remarquer que Victor Wembanyama n’a cessé de répéter qu’il venait pour jouer dur et gagner. Ça n’a pas convaincu Kevin Durant plus que ça. « On verra. Il a dit ça aussi l’année dernière et les gens ont dit que c’était le pire All-Star Game. »