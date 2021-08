Kevin Durant « pénètre mentalement » ceux qui défendent sur lui

Jrue Holiday a vécu une année 2021 assez fabuleuse. Champion NBA pour la première fois de sa carrière avec les Milwaukee Bucks, le meneur californien a directement enchaîné avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec Team USA. Quelques jours seulement après le sacre avec les Bucks, Holiday était déjà sur le terrain pour son pays. Malgré la fatigue, il a largement contribué au titre américain, en compagnie notamment de Kevin Durant.

C'est justement de KD qu'il a parlé lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three". Jrue Holiday a reconnu que défendre sur la star des Brooklyn Nets était un calvaire et a utilisé des mots particulièrement parlants pour évoquer cette tâche et ses effets.

"Mentalement, défendre sur Kevin Durant est épuisant. C'est épuisant mentalement parce que tu as le sentiment de faire tout ce que tu peux pour l'arrêter mais que ça ne marche pas. Physiquement, oh mon Dieu... Ce que je vais dire va vous paraître bizarre, mais il te pénètre mentalement".

Très amusé par l'image utilisée, JJ Redick a proposé de faire un T-Shirt avec cette phrase utilisée par Jrue Holiday. Peut-être cela servira-t-il à affubler KD d'un nouveau surnom, lui qui n'est pas fan de "Slim Reaper notamment". "The Penetrator" ?

