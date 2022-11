Kevin Durant sur Kevin Huerter : “En ce moment, il joue comme Steph et Klay”

Les Sacramento Kings sont en pleine bourre avec 7 succès de rang et une place dans le top-4 à l'Ouest. Parmi les principaux artisans de cette belle série, on retrouve Kevin Huerter, arrivé d'Atlanta pendant l'intersaison. Le jeune arrière est en train de franchir un cap et il a tapé dan l'œil de Kevin Durant.

Wild🤯 One of the Greats‼️ https://t.co/8YNbYNHI4N — Kevin Huerter (@KevinHuerter) November 22, 2022

"Kevin Huerter, en ce moment, il joue comme Steph et Klay. Si vous n'être pas un fan de basket qui suit tout ce qui se passe dans cette ligue, vous devez voir comment Kevin shoote en ce moment."

L'intéressé a évidemment apprécié le compliment. Huerter tourne à plus de 16 points par match à 50% à trois-points alors qu'il prend plus de 7 tentatives derrière l'arc.