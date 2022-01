Les Brooklyn Nets se sont inclinés face aux Milwaukee Bucks (109-121). Sur ce match à domicile, Kevin Durant et ses partenaires ont évolué sans Kyrie Irving. Toujours pas vacciné contre le Covid-19, le meneur ne peut pas jouer sans recevoir le vaccin (législation à New York).

Et forcément, avec ce revers, le cas du natif de Melbourne fait parler. Récemment de retour contre les Indiana Pacers (129-121), l'ancien des Cleveland Cavaliers avait eu un apport positif. Et sa situation crée forcément de l'instabilité au sein du groupe.

Pour autant, de son côté, KD n'a pas l'intention de forcer la main à Irving.

"Je lui ai dit à quel point il est important, à quel point je veux qu'il joue, qu'il joue tous les matches. Mais je ne vais pas forcer quelqu'un à se faire vacciner, ce n'est pas mon truc. Pour qu'il puisse jouer au basket ? Non, je ne suis pas prêt à faire ça.

Nous avons eu des conversations sur le fait que nous voulions qu'il fasse partie de l'équipe et qu'il soit là à plein temps, mais c'est à lui de décider. Quelle que soit la décision qu'il veut prendre, il va la prendre. C'est à nous d'être professionnels quoi qu'il arrive, et de faire notre travail.

Chacun d'entre nous - du propriétaire jusqu'au responsable de l'équipement - donc quand il sera prêt, il sera prêt. Je n'ai même pas demandé d'explication. Ce n'est pas à moi de le faire, je ne pense pas. Je suis donc prêt à tout, c'est ma mentalité.

Quoi qu'il arrive dans cette situation, je dois continuer à être moi, à aller sur le terrain et ensuite à jouer comme je le fais. Je donne ce que mon équipe a besoin que je fasse, ce qu'elle veut que je fasse. Moi, j'essaie juste de rester centré et de me concentrer sur moi.

Quand Kyrie sera prêt à prendre des décisions pour lui-même, il le fera, et je lui fais confiance", a ainsi terminé Kevin Durant.