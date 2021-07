Kevin Durant minimise encore la supériorité des Warriors de l’époque…

Kevin Durant a beau être en pleine préparation pour les Jeux Olympiques, il trouve toujours le temps d'aller débattre sur les réseaux. Steve Kerr n'est qu'adjoint avec Team USA et n'essaye plus de lui faire la morale. Ce week-end, c'est sur la qualité des Finales NBA 2021 que "KD" s'est positionné.

On fait évidemment partie de ceux qui trouve cette affiche entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks aussi rafraîchissante que très intéressante à suivre. En réponse au commentaire d'un proche de LeBron James qui affirmait qu'il s'agissait des meilleures Finales depuis 2016 - celles de la fameuse remontée des Cavs contre les Warriors - Kevin Durant a protesté. S'en est suivi ce petit échange.

Kevin Durant : "Les Finales 2017 (entre ses Warriors et les Cavs, NDLR) étaient meilleures".

Cuffs : "Les séries trop déséquilibrées entre des équipes sont automatiquement disqualifiées".

Kevin Durant : "De haut en bas, c'était parfaitement équilibré mon pote".

Sur le papier, il n'y avait pas photo

Il n'y absolument rien à retirer à Kevin Durant, MVP des Finales 2017 et 2018. Mais c'est se mettre le doigt dans l'oeil que de penser que les Warriors n'avaient pas un effectif supérieur aux Cavs en termes de qualité. Outre "KD" à son apogée, Golden State pouvait aligner Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou Andre Iguodala, eux aussi tous à leur pic ou presque.

En face, si LeBron James a été stratosphérique, et malgré la présence de Kyrie Irving et Kevin Love, le collectif n'était pas aussi puissant. Les Warriors l'avaient emporté 4 à 1, avec seulement deux matches où l'écart n'a pas dépassé les 10 points.

Les Finales NBA 2021 entre les Suns et les Bucks sont plus serrées, sans doute pas moins spectaculaires et très incertaines. Même s'il y a moins de star power sur le parquet, le spectacle télévisuel pour des fans neutres nous semble un bon niveau au-dessus.

