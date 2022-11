Kevin Durant : « Regardez notre cinq, vous vous attendez à quoi avec ça ? »

Les Brooklyn Nets sont mal en point. Ils occupent la douzième place de la Conférence Est avec seulement 6 victoires en 15 matches. Une déception, bien évidemment. Mais pour Kevin Durant, il faut savoir rester réaliste : cette équipe n’est peut-être pas construite pour faire beaucoup mieux.

« Regardez notre cinq majeur. Edmond Sumner, Royce O’Neale, Joe Harris, Nicolas Claxton et moi. Sans manque de respect, vous vous attendez à quoi avec ce cinq ? Vous vous attendez à ce que l’on gagne parce que je suis là. Vous vous attendez à ce que l’on joue bien parce que le numéro 7 est là. »

Ses coéquipiers apprécieront… Après, dans l’idée, il n’a pas complètement tort. Si les Nets sont considérés parmi les équipes capables de faire du bruit en playoffs, c’est justement parce que Kevin Durant est dans l’effectif et qu’il enchaîne les rencontres. Mais ça reste trop léger en l’absence de Kyrie Irving et avec un Ben Simmons encore trop juste physiquement et mentalement. Le premier pourrait revenir dimanche et le second sort d’un match correct contre Sacramento.

Kyrie Irving de retour avec les Nets ce dimanche ?

Mais on attend évidemment mieux d’une équipe avec KD. Et on lui souhaite aussi de pouvoir jouer au sein d’une franchise compétitive. C’est pourquoi les rumeurs de transfert refont surface, lui qui avait d’ailleurs demandé à partir pour rejoindre un candidat au titre. Pourtant, il assure désormais être en paix.

« Je passe vraiment des bons moments. Je profite de chaque moment passé sur le terrain. Surtout depuis que j’ai eu ma rupture du tendon d’Achille. Encore plus après la pandémie, quand je ne savais pas si on allait rejouer. » « Toutes ces conneries comme quoi je dois gagner avant de prendre ma retraite pour assurer ma legacy, c’est n’importe quoi. Ma legacy dépendra de ce que je peux apprendre à Cam Thomas et ce qu’il en retiendra quand il sera dans sa dixième saison dans la ligue. Ce que j’ai fait avec Andre Roberson, comment je l’ai aidé à prendre confiance. Le fait d’avoir joué avec Russell Westbrook, Stephen Curry et Kyrie Irving tout en ayant su rester moi-même. C’est ça ma legacy. Je peux jouer n’importe où, n’importe quand et avec n’importe qui et je vais faire le boulot. »

On veut bien le croire mais ses requêtes estivales laissaient penser le contraire. En tout cas, Kevin Durant a raison, sa carrière ne se résumera pas qu’à ses bagues. Mais si elle continue dans ce sens, elle aura tout de même un petit goût d’inachevé vu le talent immense du bonhomme.