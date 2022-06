En réflexion, Kevin Durant considère bien ses options pour son avenir !

Kevin Durant et les Brooklyn Nets, l'histoire va-t-elle continuer ? Depuis les récentes rumeurs autour de Kyrie Irving, qui envisagerait un départ cet été en raison d'un désaccord concernant une éventuelle prolongation, l'avenir de l'ailier fait également parler.

Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder surveille avec une grande attention l'évolution de la situation. Et surtout, il commence sérieusement à considérer ses options pour son futur !

Un coup de pression à ses dirigeants pour prolonger Irving ? Probablement. En attendant, l'insider explique que cette nouvelle ouvre, de plus en plus, la voie à un départ du meneur. Et même si KD reste sous contrat jusqu'en 2026, Brooklyn ne veut clairement pas s'engager dans un bras de fer avec sa superstar.

Dans le même temps, Adrian Wojnarowski explique qu'Irving a déjà donné sa short-list dans l'hypothèse d'un trade : les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, les New York Knicks, le Miami Heat, les Dallas Mavericks et les Philadelphia Sixers.

Encore une fois, les rumeurs s'accumulent et pourraient avoir un seul objectif : forcer la main aux Nets. On le sait, Kyrie Irving réclame un contrat sur le long terme pour rester. Les dirigeants de Brooklyn, pour également conserver Kevin Durant, vont-ils céder ?

Kevin Durant, pas aussi proche de Kyrie Irving qu’il n’y paraît ?