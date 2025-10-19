Kevin Durant prolonge et fait une fleur aux Rockets

Kevin Durant a accepté une prolongation de contrat de deux ans et 90 millions de dollars avec les Houston Rockets, comme l’a confirmé son partenaire d’affaires Rich Kleiman à ESPN. L’accord inclut une player option pour la saison 2027-2028, offrant une certaine flexibilité à la fois à la franchise texane et à l’ancien MVP.

Ce qui retient particulièrement l’attention, c’est le geste de Kevin Durant. Alors qu’il était éligible à une extension maximale de 120 millions de dollars, le vétéran a volontairement accepté un montant inférieur, près de 30 millions de moins, afin de préserver la marge de manœuvre financière des Rockets pour renforcer l’effectif. Un choix rare à ce niveau de la hiérarchie NBA, et qui témoigne de la volonté du joueur de construire sur le long terme avec la jeune garde houstonienne.

Arrivé pendant l'intersaison en provenance de Phoenix, Durant va tenter de faire décoller un peu plus le projet en compagnie d'Amen Thompson, Alperen Sengun ou Jabari Smith Jr. Son expérience, son leadership et sa capacité à scorer dans tous les contextes doivent faire de lui le point d’ancrage d’un collectif désormais ambitieux à l’Ouest.

En renonçant à une partie de son salaire, KD envoie un signal fort : à 37 ans, il ne cherche plus seulement les contrats les plus lucratifs, mais la stabilité et la compétitivité. Cette prolongation conforte les Rockets dans leur stratégie de montée en puissance et installe durablement Durant comme le visage d’un projet qui commence à prendre forme.

À Houston, on peut difficilement rêver meilleure nouvelle pour démarrer la saison la semaine prochaine, avec un choc immédiat contre le Thunder, champion en titre.