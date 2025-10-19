L’attaque fait plus gagner que la défense, d’après Kevin Durant

Kevin Durant en est convaincu : pour décrocher un titre NBA, ce qu'il a fait à deux reprises en étant à chaque fois MVP des Finales, il faut avant tout savoir scorer. Sur X, l’ailier des Houston Rockets a expliqué que la défense seule ne suffit pas à remporter des championnats. « Il faut marquer des paniers si tu veux gagner un championnat. Défendre, on peut prendre n’importe qui ici, lui dire de plier les genoux, de ne pas toucher le ballon et de glisser à gauche ou à droite », a-t-il affirmé, résumant sa vision du jeu.

Durant s’appuie sur l’exemple du Thunder d’Oklahoma City, champion en titre, pour illustrer son propos. Une équipe réputée pour sa discipline défensive, mais qui doit son succès à l’évolution offensive de certains de ses joueurs. « Ces gars-là mettent leurs tirs ouverts ! Ce n’est pas que de la défense. Dort a commencé à montrer plus de choses en attaque l’an dernier, sa réussite au tir a renforcé sa défense », a-t-il souligné. Même chose pour Alex Caruso : « Il est devenu un meilleur créateur et un meilleur shooteur, et regardez où ça l’a mené. Il leur a même gagné un match de finales grâce à son attaque ! »

De bon augure pour Houston

Pour KD, la clé réside dans l’équilibre des effectifs : certains joueurs sont offensifs tout en défendant, d’autres sont avant tout défensifs mais capables de marquer quand il le faut. « Tu ne peux pas les laisser seuls », insiste-t-il.

Cette philosophie prend tout son sens pour les Rockets cette saison. Avec un effectif remodelé autour de jeunes talents et de joueurs expérimentés capables de contribuer des deux côtés du terrain, Houston pourrait miser sur un collectif offensif discipliné. Si la franchise parvient à allier scoring et défense efficace, elle pourrait avoir son mot à dire dans la course au titre. Selon Durant, l’attaque reste la clé, et Houston sait désormais où concentrer ses efforts pour progresser.