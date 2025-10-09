Kevin Durant et Russell Westbrook réunis à Houston ?

Le temps où Kevin Durant et Russell Westbrook roulaient sur la Conférence Ouest avec le Oklahoma City Thunder paraît tellement lointain. Ils formaient un duo qui aurait pu devenir l’un des plus cultes de l’Histoire de la NBA. Mais KD a « trahi » son partenaire en rejoignant les Golden State Warriors en 2016. Russ l’a évidemment mal pris et les deux anciens amis se sont éloignés un moment avant que l’eau finisse par couler sous les ponts. Il ne reste aujourd’hui évidemment que du respect entre les deux hommes.

Invité d’un podcast, Durant a même rendu hommage à son ancien camarade en faisant même un appel du pied à ses dirigeants pour éventuellement signer Westbrook, actuellement sans club et poussé vers la retraite.

« Russ est une légende. Je pense qu’il mérite de jouer en NBA. Il mérite de pouvoir quitter cette ligue dans ses propres termes. Une réunion serait incroyable. Mais bon, ce n’est pas en mon pouvoir. Je laisse ça là pour quiconque est en mesure de prendre cette décision », confie Kevin Durant.

Les Houston Rockets ont justement besoin d’un meneur suite à la blessure de Fred VanVleet, a priori out pour toute la saison à venir. Russell Westbrook connaît bien la franchise puisqu’il en a déjà défendu les couleurs. Il pourrait dépanner. En revanche, pas sûr que son profile colle totalement dans une équipe qui pourrait manquer de spacing en alignant Alperen Sengun, Amen Thompson ou encore Steven Adams sur le parquet. Mais l’ancien MVP évoluait de toute façon en sortie de banc depuis quelques saisons. Pour le joueur qu’il a été au cours de sa carrière, ce serait évidemment un peu triste de le voir mis à la retraite faute d’une offre.