Kevin Durant s’en prend au maire de New York pour défendre Kyrie

Kevin Durant trouve la situation autour de Kyrie Irving ridicule et a directement apostrophé le maire de New York, Eric Adams.

Ce n'est pas parce que Kevin Durant a fait un match monstrueux (53 points) pour aider les Nets à dominer les Knicks dans le derby de New York qu'il était totalement de bonne humeur après le match. KD ne comprend pas pourquoi Kyrie Irving ne peut pas, à cette heure, être autorisé à jouer au Barclays Center, mais peut assister aux rencontres en tribunes comme dimanche.

Non-vacciné, le meneur de Brooklyn n'entre pas dans la liste des travailleurs aptes à reprendre le cours de leurs actions qu'ils aient été vaccinés contre le Covid-19 ou non. Durant s'en est pris au maire de la ville, Eric Adams, qu'il accuse de manquer de souplesse et de rechercher la lumière.

"C'est ridicule et je ne comprends pas du tout. J'ai l'impression qu'au point où on en est, certains essayent juste d'étaler leur autorité. C'est ce que fait le maire de New York. J'ai l'impression qu'il veut de l'attention... Il comprendra bientôt, je pense. Mais ça n'a aucun sens. Il y a des gens non-vaccinés qui viennent à la salle, mais un joueur qui ne l'est pas mettrait plus en péril notre sécurité ? Tout le monde est déboussolé par ça et c'est stupide. Eric, tu dois régler ça"

La sortie de Kevin Durant n'a pas du tout plu au journaliste d'ABC Michael Wilbon.

"Kevin Durant est trop intelligent pour dire quelque chose comme ça. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends t'en à ton coéquipier. Dis lui de se faire vacciner. Il n'aurait pas pu aller dans une bonne école à l'époque du lycée à New York s'il n'avait pas été vacciné. Ce virus a tué des centaines de milliers de personnes et tu penses que le maire de New York, la plus grosse agglomération des Etats-Unis, va changer la situation juste pour répondre d'une équipe de basket ?"

🎥 Kevin Durant sounds off on NYC Mayor Eric Adams and the vaccine mandate pic.twitter.com/WNIEwJDfDv — New York Post (@nypost) March 13, 2022

Finalement, c'est plutôt mal barré pour Kyrie Irving