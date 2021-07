Kevin Durant, son superbe discours sur le sacre des Milwaukee Bucks

Les Milwaukee Bucks ont donc remporté le titre NBA en dominant les Phoenix Suns (4-2). Lors des demi-finales de la Conférence Est, la franchise du Wisconsin avait été proche de la sortie face aux Brooklyn Nets (4-3). Cette série a probablement basculé sur le tir de Kevin Durant, accordé à deux points et pas à trois pour quelques centimètres.

Autant dire que l'ailier des Nets pourrait donc nourrir de gros regrets. Mais présent avec Team USA pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le joueur de 32 ans a livré un discours classe. Avec fair-play, Durant a encensé le modèle des Bucks.

"Voir plusieurs amis devenir champions, c'était cool. Une telle expérience n'arrive pas à tout le monde, donc il faut respecter ce parcours. Quand on voit une jeune équipe comme Phoenix, oubliée pendant 5 ans, qui devient un prétendant, et je pense qu'elle sera un prétendant à l'avenir dans l'Ouest, c'était vraiment sympa à voir.

Puis avec cette équipe, Milwaukee a formé une sorte de dynastie. Je sais qu'il s'agit du premier titre de cette équipe. Et on parle habituellement d'une dynastie après plusieurs sacres. Mais je trouve la continuité de cette franchise impressionnante.

Avec notamment la façon dont elle a été construite. Et maintenant, ils sont champions, on peut seulement apprécier ça", a confié Kevin Durant pour The Athletic.