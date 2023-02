Kevin Durant surpris par la demande de transfert de Kyrie Irving

Personne ne semble vraiment décontenancé par la nouvelle demande de transfert de Kyrie Irving. Pourtant, la nouvelle aurait eu l’effet d’un tremblement de terre dans le vestiaire des Brooklyn Nets. Elle aurait notamment pris de court Kevin Durant, surpris d’apprendre que son coéquipier souhaitait le quitter.

Tout le monde à Brooklyn, y compris Durant, aurait été étonné de découvrir qu’Irving avait posé un ultimatum à la franchise, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. La réaction de l’ailier, actuellement à l’infirmerie pour une blessure au genou, est attendue de toute la NBA.

Kevin Durant, son retour sur les parquets se précise

Et si Kevin Durant demandait lui aussi son trade ?

Au mois de juillet, la demande de transfert de Kyrie Irving avait motivé celle de son coéquipier. L’hypothétique départ de l’ancien champion NBA a été le feuilleton de tout l’été. Dans une situation identique aujourd’hui, il est donc naturel de s’interroger à ce sujet.

Avec des moyennes de 29,7 points, 6,7 rebonds et 5,3 passes sur d’excellents pourcentages, Kevin Durant évolue à un niveau de MVP. Un mot de sa part et tout le marché se retrouvera complètement déréglé, à seulement cinq jours de la trade deadline. De très nombreuses équipes pourraient tenter leur chance s’il venait à demander, lui aussi, à quitter les Nets.

Voir "Durantula" sous de nouvelles couleurs dans moins d’une semaine paraît cependant hautement improbable. Pendant l’intersaison, le Front Office de Sean Marks n’avait pas réussi à trouver une solution convenable pour l’athlète et l’organisation. Les trois ans de contrat de Durant — pour 150 millions de dollars — et son niveau sportif en font un asset d’une valeur absolument inédite et appelle donc une contrepartie du même acabit. Trouver un accord si important en une poignée de jours semble ainsi invraisemblable.

Pour le quadruple meilleur marqueur de la NBA, le scénario le plus probable reste celui d’une fin de saison à Brooklyn. L’essentiel sera de savoir si Kyrie Irving sera ou non de la partie. La ligue nord-américaine nous ayant néanmoins choqués plus d’une fois, aucune possibilité ne peut être totalement écartée.

