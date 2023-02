Kyrie Irving demande son trade des Brooklyn Nets !

Kyrie Irving est décidément un être humain très surprenant. Formidable joueur de basket, le meneur des Brooklyn Nets a retrouvé un excellent niveau sur les dernières semaines. Loin des polémiques de ces dernières années. Récemment, le natif de Melbourne a même affiché son envie de prolonger à Brooklyn.

Mais ce vendredi, le journaliste de The Athletic Shams Charania a balancé une bombe : l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a officiellement demandé son trade à ses dirigeants. Ainsi, il veut mettre les voiles avant la deadline du 9 février. Ou il fera ses valises lors de la prochaine Free Agency en juillet.

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023