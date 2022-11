Kevin Durant a déjà plus ou moins vécu un retour houleux chez une ex un peu fâchée, lorsqu'il a quitté Oklahoma City pour rejoindre Golden State. Il a ainsi pu comprendre ce qui attendait Ben Simmons la nuit dernière à Philadelphie. Mais pour "KD", l'atmosphère, même si elle était un peu chaude, n'était pas si différente des autres salles dans lesquelles les Nets se rendent en NBA.

Le double MVP des Finales pense que quelle que soit la fanbase, son idée première est de témoigner une forte aversion pour Brooklyn.

Kevin Durant et les Nets ont adopté une approche "nous contre le reste du monde" qui peut parfois fonctionner, mais sera-t-elle productive dans un contexte où le fait que les fans adverses détestent Brooklyn n'est pas ce qui pénalise le plus cette équipe ? Il y a toujours des soucis d'alchimie et de cohésion sur le terrain et les Nets restent bien trop irréguliers.

Perdre contre des Sixers privés de Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey lorsque l'on est soi-même quasiment au complet ne peut pas être inputé au simple fait de ne pas être aimé dans la ligue...

"That's at every arena. Everybody wants to see our team fail. Nobody likes Ben. Nobody likes [Kyrie]. Nobody likes myself. It might be like that at every road arena. It's just something we gotta deal with"

- Kevin Durant on Ben Simmons' return to Philly tonight

