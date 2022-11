Ben Simmons, retour perdant mais réussi à Philly

Il y a une constance dans les déclarations de Ben Simmons depuis qu’il retrouve petit à petit un niveau de jeu proche du celui qui était le sien quand il glanait encore des sélections pour le All-Star Game. La plupart du temps, quand des joueurs remontent doucement en puissance, ils ont tendance, pas forcément par modestie mais pour se protéger, à souligner encore ce qu’ils ne font pas bien ou à sous-évaluer leurs performances. Pas l’Australien. C’est tout l’inverse même. Il ne cesse de répéter qu’il sait ce dont il est capable, qu’il n’est pas atteint par ce qui se passe, etc. Peut-être simplement pour essayer de se convaincre.

Pas sûr que ce soit réellement de l’arrogance venant d’un basketteur qui a reconnu lui-même des difficultés mentales à revenir à la compétition. Mais ses mots au sujet du public de Philadelphie va sans doute motiver ses anciens fans à l’accueillir encore plus… chaleureusement lors de son prochain passage en Pennsylvanie. Il y a fait son grand retour la nuit dernière, son tout premier match dans l’antre des Sixers depuis son transfert aux Brooklyn Nets en février dernier. Il a été hué et sifflé lors de la présentation des joueurs et à chaque fois qu’il a touché le ballon.

Ben Simmons gets introduced in the Nets starting lineup 👀

Une invitation à ce que le traitement soit moins bon enfant lors du prochain passage (le 26 janvier). En effet, les supporters l’ont sifflé mais, hormis quelques chants « Fuck Ben Simmons », ils sont restés fairplay avec le premier choix de la draft 2016. En tout cas, c’est une sacrée épreuve de franchie pour lui. Il s’en est plutôt bien sorti en postant 11 points, 7 rebonds et 11 passes décisives malgré la défaite des Nets.

« Je me sens bien. Je suis heureux et je fais ce que j’aime. Vivre cette expérience, c’était incroyable », confiait l’intéressé.

Ça pourrait même continuer à booster sa confiance. Ben Simmons s’est montré discret dans le money time – seulement 2 points inscrits en deuxième mi-temps et aucun tir tenté dans le quatrième quart-temps – mais il a tenu son rang dans l’ensemble. Il a atteint la barre des 10 points pour la quatrième fois d’affilée après être resté en dessous depuis le début de la saison.

💪 sequence from Ben Simmons on this block and dunk.

Sixers lead the Nets by 10 in Q2 on TNT pic.twitter.com/IEOtHl8FuU

