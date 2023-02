Kevin Love, l’impression d’une nouvelle vie à Miami

Après son buy-out aux Cleveland Cavaliers, Kevin Love n'a pas hésité longtemps avant de s'engager au Miami Heat. Après 9 saisons dans l'Ohio, l'intérieur de 34 ans avait besoin d'un nouveau contexte pour se relancer.

Et en Floride, l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves va pouvoir retrouver un rôle intéressant chez un prétendant sérieux à l'Est. En attendant de fouler les parquets avec sa nouvelle équipe, Love sent déjà un second souffle.

"Je veux juste apporter à ce qui a déjà été construit ici. Je vais faire mon maximum pour avoir un impact durant mon temps ici. Ces gars ont déjà des résultats ici, je dois chercher à m'intégrer et à voir ce que je peux donner en plus. Je cherche simplement à les aider. C'est amusant, le premier entraînement a été génial. Je suis impatient, c'est comme une nouvelle vie pour moi", a apprécié Kevin Love devant les médias.

Motivé, le natif de Los Angeles ressentait le besoin de changer d'environnement. A Cleveland, il a visiblement connu, sur la fin, quelques différends avec ses dirigeants. Pour tourner la page et retrouver des ambitions sportives, le projet Heat semble parfait pour Kevin Love.

Le maillot de Kyrie Irving retiré par les Cavs ? Kevin Love choqué par la question