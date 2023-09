Kevin Porter Jr arrêté pour avoir agressé sa compagne

A moins qu'il ne bénéficie de la même mansuétude que Miles Bridges, on ne verra pas beaucoup Kevin Porter Jr en NBA cette saison. Le meneur des Houston Rockets a été arrêté lundi à New York et devra répondre d'accusations d'agression et d'étranglement sur sa fiancé, l'ancienne joueuse WNBA Kysre Gondrezick.

D'après ESPN, Porter Jr, devrait être mis à l'écart de la ligue en attendant qu'une enquête soit menée. Gondrezick aurait appelé la police à 6h45 du matin depuis un hôtel new yorkais et présentait des traces de lacération sur le côté droit de son visage, ainsi que des douleurs à la nuque. "KPJ" l'aurait frappée à plusieurs reprises et saisie au cou.

Kevin Porter Jr a signé une prolongation de contrat de 4 ans pour 82.5 millions de dollars la saison dernière, mais le deal n'était que partiellement garanti, justement à cause des incidents dans lesquels le joueur a été impliqué par le passé. Depuis son arrivée en NBA en 2019, le guard de 23 ans a montré à plusieurs reprises qu'il était du genre tourmenté et sujet à la dépression. S'il avait été arrêté, puis relâché, pour avoir manipulé une arme à feu dans son véhicule, il n'avait encore jamais été accusé de violences domestiques.

Pour rappel, Miles Bridges a été suspendu 30 matches et condamné à trois ans de prison avec sursis pour avoir agressé sa compagne devant leurs enfants l'année dernière. Il a été prolongé durant l'intersaison par les Hornets.

