Kevin Porter Jr a (encore) fait des siennes. Déjà réputé pour son mauvais caractère en NBA, le talent des Houston Rockets a été impliqué dans une polémique. Vexé par les critiques de l'assistant John Lucas à la pause du match contre les Philadelphia Sixers, le joueur de 21 ans a dérapé.

Après cette discussion musclée, il a même quitté la salle à la mi-temps. Logiquement sanctionné avec un match de suspension, l'ancien des Cleveland Cavaliers a retenu la leçon. En tout cas, pour le Houston Chronicle, le natif de Seattle a fait son mea culpa.

"J'ai présenté mes excuses. Je l'ai fait au groupe. Individuellement aussi. Je pense qu'en tant qu'homme et qu'être humain, c'est la bonne chose à faire. Même si vous avez l'impression d'être dans votre bon droit, il y a des façons d'aborder les choses dans les situations.

Et je pense qu'en tant qu'homme, je ne l'ai pas fait de la bonne façon. Alors je présente mes excuses. Je pense que c'est juste quelque chose que vous devez faire par principe. En ce qui concerne l'entraîneur Silas, nous sommes passionnés, nous nous aimons.

Vous allez avoir des confrontations, surtout quand vous voyez tout le monde tous les jours. Vous êtes sur la route avec eux. Mais au final, c'est toujours de l'amour. Nous nous soucions tous les uns des autres et de ce que nous faisons.

Les gens qui me soutiennent, c'est pour eux que je le fais. Cette organisation me soutient. Je viens tous les jours. Je fais mon travail. Et je suis là, là pour rester. Cette organisation m'a donné une opportunité. Je ne me soucie pas de ma réputation ou autre", a ainsi assuré Kevin Porter Jr.