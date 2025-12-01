Keyonte George, son match cauchemardesque contre Houston

Keyonte George est l'une des révélations du début de saison en NBA. Malheureusement, ça ne l'a pas empêché de vivre un match infernal contre Houston.

C'est clairement une nuit à oublier pour Keyonte George. Excellent depuis le début de saison, l’arrière du Utah Jazz a vécu un véritable cauchemar face aux Rockets, lors de la défaite de son équipe : 0 point, 0/6 au tir, 1 rebond, 2 passes, 8 balles perdues et un terrible -27 en seulement 19 minutes. Une ligne de stats presque irréelle pour un joueur titulaire en pleine confiance.

Totalement étouffé par la défense de Houston, George n’a jamais trouvé son rythme. Pris à deux, forcé de lâcher le ballon trop vite ou de prendre des tirs compliqués, il a enchaîné les mauvaises décisions. Les Rockets ont parfaitement ciblé sa création pour faire exploser l’attaque du Jazz dès ses premières possessions.

Ce genre de match arrive, même aux joueurs prometteurs. Mais pour Keyonte George, l’enjeu sera surtout mental : effacer cette soirée au plus vite pour repartir sur la dynamique positive qui faisait de lui l’une des belles surprises de la saison et un candidat au MIP.

Depuis le début de la saison, l'ancien arrière de Baylor tourne à 23.8 points, 7.1 passes et 4 rebonds à 45%.

