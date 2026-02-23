Killian Hayes de retour en NBA, Rayan Rupert relancé

Killian Hayes a 10 jours pour se montrer convaincant chez les très faibles Kings, qui viennent de lui offrir un contrat.

Double bonne nouvelle pour les Français en NBA. Killian Hayes vient de décrocher un contrat de 10 jours avec les Sacramento Kings, de quoi lui offrir une nouvelle opportunité de se montrer dans la ligue. À 24 ans, l’ancien 7e choix de la Draft 2020 n’avait plus joué en NBA depuis son passage chez les Brooklyn Nets la saison dernière, déjà via un contrat court qui n’avait pas débouché sur un engagement plus long.

Cette saison, Hayes s’est relancé en G-League avec le Cleveland Charge, où il tourne à environ 23 points, 8 passes, 4 rebonds et près de 2 interceptions de moyenne. Des statistiques solides qui témoignent de son impact et de sa capacité à diriger une attaque.

Est-ce enfin le bon timing ? Les Kings vivent une saison compliquée et pourraient lui offrir de vraies minutes. L’idée d’un tandem franco-français avec Maxime Raynaud ajoute aussi une petite curiosité supplémentaire.

Dans le même temps, Rayan Rupert rebondit également. Récemment coupé par les Portland Trail Blazers, l’ailier tricolore a été relancé par les Memphis Grizzlies, qui le signent pour dix jours. Deux opportunités courtes, mais précieuses, pour tenter de relancer durablement leur carrière en NBA.