Killian Hayes, les explications des Pistons sur son départ

Les Detroit Pistons ont mis un terme à la collaboration avec Killian Hayes. D'une manière violente : le Français a été carrément coupé ! Incapable de l'échanger lors de la deadline des trades, la franchise de Motor City a décidé d'arrêter les frais.

En raison du deal avec les New York Knicks, il fallait absolument faire de la place dans l'effectif. En fin de contrat au terme de la saison, le Français, peu épanoui à Detroit, ne figurait plus dans les plans de ses dirigeants.

Face à la presse, le GM des Pistons, Troy Weaver, a tenté d'expliquer cet échec.

"Il a de la taille, c'est un défenseur polyvalent, un meneur de jeu avec du ballon. Cela n'a pas fonctionné à cause de son tir. Il n'a jamais réussi à tirer. Le gars peut vraiment défendre, nous avons vu ses capacités de meneur, mais si vous êtes un arrière en NBA, vous devez mettre des tirs.

Plus vous êtes loin du panier, plus vous devez être habile. Plus on est proche du panier, moins on peut être habile. Si vous êtes un arrière, vous devez faire des tirs. J'ai parlé à Killian de cela, de l'amélioration de son tir.

C'est au final la raison pour laquelle il n'a pas été un joueur aussi performant qu'il aurait dû l'être. Il a tous les attributs d'un bon joueur, mais quand vous êtes un arrière, les tirs sont primordiaux et les autres gars s'améliorent, comme nous l'avons vu", a jugé le dirigeant de Detroit face à la presse.

Et effectivement, il s'agit d'une vraie limite dans le jeu de Killian Hayes. Cette saison, le Tricolore a tourné à 38,2% aux tirs, dont 27,7% à trois points. A son poste, c'est insuffisant. Mais est-ce qu'il était dans le meilleur environnement pour exprimer ses qualités ?

Libre, le talent de 22 ans va devoir faire le bon choix pour la suite de sa carrière.

Les Spurs favoris pour récupérer Killian Hayes ?