Killian Hayes libéré par les Pistons !

Quel mouvement incroyable ! Choisi au #7 pick de la Draft NBA 2020, Killian Hayes a été libéré par les Detroit Pistons ! En échec au sein de la franchise de Motor City, le Français était un candidat sérieux à un départ sur cette deadline des trades.

On s'attendait à un échange, avec certainement une contrepartie assez faible. Mais les dirigeants des Pistons n'ont visiblement pas reçu la proposition attendue. Et selon les informations de The Athletic, le Français, initialement sous contrat jusqu'au terme de la saison, a donc été coupé.

Après avoir raté sa dernière chance sous les ordres du coach Monty Williams, Hayes était devenu indésirable. Mais à ce point ? La décision est très violente. Et surtout, elle met un terme à une collaboration qui se solde par un véritable fiasco.

A ce poste, les Pistons ont déjà de nombreuses options et il fallait trouver une solution pour mettre un terme à cette situation "perdant-perdant". Une question va bien évidemment se poser désormais : quel avenir pour Killian Hayes ? Dans un bon environnement, il a les qualités pour trouver sa place dans une équipe NBA.

Mais est-ce que des franchises de la Ligue vont lui faire confiance après cet échec ? A 22 ans, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, le Français va devoir faire le bon choix. En tout cas, il aura les mains libres pour décider de son futur. Il se disait que les San Antonio Spurs étaient sur lui...

Les Spurs favoris pour récupérer Killian Hayes ?