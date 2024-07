DeMar DeRozan arrive à Sacramento, San Antonio récupère Barnes !

DeMar DeRozan va revenir en Californie, sa terre natale, mais ça ne sera pas à Los Angeles. Bien qu’un temps convoité par les Lakers et les Clippers, l’arrière All-Star va signer aux Sacramento Kings pour 74 millions sur trois ans. Il débarque surtout via un « sign and trade » qui implique les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs. L’équipe de l’Illinois récupère Chris Duarte et deux seconds tours de draft tandis que le club texan met la main sur le vétéran Harrison Barnes.

Les Kings cherchaient activement une troisième star pour épauler De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Ils se sont intéressés à Brandon Ingram avant de se rabattre sur DeRozan, joueur de 35 ans qui compilait encore plus de 24 points et 5 passes de moyenne avec les Bulls la saison dernière.

Son arrivée va donner encore un peu plus de dynamisme à l’attaque de Sacramento, l’une des plus prolifiques de la ligue. Mais elle représente aussi un ajustement nécessaire aussi bien pour lui que pour ses nouveaux coéquipiers. Il a besoin du ballon pour exister et il n’est traditionnellement pas un shooteur de volume derrière l’arc.

Après Chris Paul, les Spurs ont fait venir un autre vétéran capable d’inspirer le jeune roster par son professionnalisme tout en contribuant sur le terrain. Et là encore à moindre coût. Le contrat de Barnes expire à l’issue de la saison et il n’aura donc aucun impact sur les finances futures de la franchise.

Les Bulls continuent eux leur reconstruction.