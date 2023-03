17 ans après, les Kings vont enfin boucler une saison avec un bilan positif

Le retour au premier plan des Sacramento Kings est un évènement. Ça fait presque deux décennies que le public très fidèle de la capitale californienne attend ça. En effet, la franchise ne s’est plus qualifiée pour les playoffs depuis 2006 mais elle n’avait plus non plus terminé une saison avec au moins 50% de victoires au cours des 17 dernières années.

Mais cette époque est enfin révolue ! Les Kings ont mis fin à cette triste série en s’imposant in-extremis contre les Chicago Bulls la nuit dernière (117-114). Comme un symbole, c’est « Mr Clutch », De’Aaron Fox, qui a inscrit le panier primé pour la gagne à 7 dixièmes du buzzer. Le meneur All-Star représente la longue reconstruction de l’organisation. Ce tir décisif donne donc à Sacramento une 41e victoire et assure à l’équipe un bilan au moins égal à 50% de victoires.

Les Kings, deuxièmes à l’Ouest, vont évidemment faire beaucoup mieux. Ils peuvent même encore finir avec 50 wins si jamais ils terminent fort la saison. Surtout, ils vont retrouver les playoffs avec en plus l’avantage du terrain.

CQFR : De’Aaron Fox est un tueur, Embiid roule sur les Cavs