Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Cavs : 118-109

Grizzlies @ Heat : 119-138

Kings @ Bulls : 117-114

Lakers @ Rockets : 110-114

Celtics @ Wolves : 104-102

Mavs @ Spurs : 137-128, après prolongation

Warriors @ Clippers : 126-134

Le classement

Podcast #82 : Et si c'était enfin l'année de Joel Embiid ?

- De'Aaron Fox est le joueur le plus clutch en NBA cette saison et il n'y a pas photo. Le meneur des Kings l'a de nouveau prouvé cette nuit en arrachant la victoire contre Chicago sur un shoot à 3 points assassin à 0.7 seconde de la fin. Un exploit venu couronner une performance accomplie (32 pts à 12/17). Domantas Sabonis lui a prêté main forte avec un deuxième triple-double consécutif (14 pts, 17 rbds, 10 pds).

DE'AARON FOX CLUTCH TRIPLE pic.twitter.com/mFqkquDBjT — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) March 16, 2023

- Les Clippers sont tellement en forme qu'ils sont capables de survivre à un match à 50 points de Stephen Curry. Les joueurs de Ty Lue ont surmonté l'énorme perf du meneur des Warriors pour signer une 4e victoire de suite et prendre la 5e place de l'Ouest, justement au détriment de Golden State.

Curry était en feu (20/28) et a marché sur l'eau, particulièrement dans le 3e quart-temps (21 pts), mais le collectif de L.A., emmené par Kawhi Leonard (30 pts), Paul George (24 pts) et Russell Westbrook (15 pts, 9 rbds, 7 pds) a pu infliger une 9e défaite de suite aux Warriors à l'extérieur. On notera que Nicolas Batum (6 pts) a découragé les Warriors sur un panier à 3 points à 9 minutes de la fin pour donner 12 points d'avance à son équipe.

Steph scored 50 tonight as the Warriors fell in LA. 50 points

6 assists

8 threes pic.twitter.com/8YxFpJ8ES6 — NBA (@NBA) March 16, 2023

- Mettre Anthony Davis au repos en back-to-back en se disant que ça passerait contre les Rockets n'était peut-être pas la meilleure idée qui soit pour les Lakers. Los Angeles a perdu sur le parquet de Houston après une entame loupée (-14 à la pause), des coups de boutoir de Kevin Porter Jr (27 pts) et un final serré dont les Texans sont tout de même sortis vainqueurs. Pas de grosses conséquences pour le moment, puisque les adversaires directs des Lakers plus bas dans le classement n'ont soit pas joué, soit pas gagné.

- Boston avait besoin de gagner pour résister au retour des Sixers. Les Celtics n'ont pas eu la partie facile sur le terrain des Wolves, mais ils l'ont tout de même emporté d'une courte tête. Jaylen Brown (35 pts) et Jayson Tatum (22 pts) ont permis à leur équipe de surmonter une soirée compliquée sur le plan de l'adresse (40%) et conservent une longueur d'avance sur Philadelphie.

Pour Minnesota, Rudy Gobert a fini avec 15 points et 6 rebonds.

- Les Sixers, justement, ont poursuivi leur entreprise de pression et de menace sur la 2e place en allant décrocher une belle victoire à Cleveland. Joel Embiid a marqué le match de son empreinte (36 pts, 18 rbds, 4 blks), que ce soit en manipulant la pourtant très bonne défense des Cavs, ou en étant expulsé pour 6 fautes avant de voir la décision annulée après analyse vidéo et de revenir provoquer des cauchemars aux joueur de l'Ohio. James Harden l'a épaulé en compilant 28 points et 12 passes.

- Pendant que Ja Morant redonnait signe de vie dans une interview pour ESPN, ses camarades ont passé une sale soirée à Miami. Les Grizzlies ont pris le bouillon contre le Heat, qui a sorti son meilleur match offensif de la saison pour l'occasion. Les Floridiens ont shooté à 59% dans le sillage de Bam Adebayo (26 pts), Tyler Herro (24 pts) et Jimmy Butler (23 pts), sans trembler une seule seconde, ce qui n'est pas trop leur marque de fabrique en NBA cette année.

- Les Mavs ne sont pas passés très loin de la catastrophe cette nuit. Encore privés de Luka Doncic et Kyrie Irving, les joueurs de Jason Kidd ont dû passer par la prolongation pour battre San Antonio et briser leur spirale négative. La fin du 4e quart-temps a été une compilation d'erreurs, la plus facheuse étant la remise en jeu complètement loupée de Maxi Kleber à 1.8 seconde de la fin, qui a permis à Keldon Johnson d'égaliser et d'envoyer le match en prolongation. Fort heureusement pour Christian Wood (27 pts, 13 rbds) et ses coéquipiers, l'overtime a été moins poussif et un 13-0 d'emblée a éteint tout suspense.