Podcast #82 : Et si c’était enfin l’année de Joel Embiid ?

Joel Embiid est peut-être plus fort que jamais. Jusqu'où cela le mènera-t-il avec Philadelphie ? On en parle dans l'épisode de cette semaine.

Joel Embiid est en train de relancer la course au MVP et de faire des Sixers une équipe beaucoup plus dangereuse qu'on ne l'aurait cru il y a encore quelques semaines. Le Camerounais est dans son prime et pourrait profiter de cette position d'outsider pour atteindre ses objectifs individuels et collectifs. Benjamin Moubèche, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se sont penchés cette semaine sur le cas Embiid, la crédibilité de ses ambitions et ce que lui réserve l'avenir.

Le sommaire

00:00 - Intro

01:40 - Joel Embiid, toujours son mot à dire dans la course au MVP ?

06:40 - Embiid ou Jokic : qui est le meilleur pivot de la NBA ?

14:45 - Avec James Harden, des Sixers taillés pour le titre ?

18:35 - Philadelphie, une équipe de saison régulière ?

22:24 - Un pick and roll qui vend du rêve

25:20 - Un statut d'outsider qui leur va bien

32:55 - Joel Embiid arrivera-t-il à maintenir son niveau en playoffs ?

39:35 - Qu'attendre d'Embiid et des Sixers au premier tour ?

42:40 - Les Sixers ont-ils une chance contre les Celtics ?

46:23 - Les Bucks : le pire match-up en postseason ?

50:20 - Alors, est-ce LA saison de Joel Embiid ?

52:32 - Joel Embiid va-t-il demander son trade ?

01:01:16 - Outro

